Eurofins : acquisition dans l'analyse de pesticides au Japon

Eurofins Scientific a annoncé vendredi la signature d'un accord en vue d'une prise de participation majoritaire au sein de QARC, un laboratoire japonais spécialisé dans la recherche de résidus de pesticides.



Le géant français de la bio-analyse explique que l'opération va lui permettre de renforcer non seulement ses capacités en matière de sécurité sanitaire, mais aussi sa présence au Japon, où il répond déjà aux besoins de clients qui exportent ou importent des denrées alimentaires.



Créé en 2013 dans le cadre d'une scission du pôle de recherche et développement de la société Qsai, QARC propose des services d'analyses phytosanitaires et alimentaires à des clients issus des secteurs de l'alimentation, du commerce de gros et de la distribution, mais aussi à des agences gouvernementales grâce à une accréditation auprès du Ministère japonais de la santé, du travail et des affaires sociales (MHLW).



Ses laboratoires de Fukuoka and Nagoya, qui emploient près de 80 personnes, sont en mesure de tester la présence de plus de 800 contaminants chimiques, souligne Eurofins dans un communiqué.



Les termes financiers de l'acquisition n'ont en revanche pas été spécifiés.



