Eurofins : acquisition de Repertoire Genesis

Eurofins annonce avoir acquis une participation majoritaire dans Repertoire Genesis, dont la plateforme permet de déterminer le statut pathophysiologique de réponses immunitaires dérivées de cancers, transplantations, maladies auto-immunes ou infectieuses.



'L'acquisition de Repertoire Genesis va encore étendre l'offre de services d'Eurofins pour le secteur de la santé au niveau global et renforcer son portefeuille de services unique, ainsi que sa position sur le marché bio-analytique mondial', explique le groupe.



Avec plus de 20 employés dans son laboratoire d'Osaka, cette société dispose d'un brevet de maitrise octroyé au Japon, aux Etats-Unis et en Europe. Les termes financiers de la transaction finalisée ne sont pas précisés.



