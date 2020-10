Eurofins : annonce des résultats en forte progression, enregistre une croissance organique supérieure à 22 % au troisième trimestre 2020 et se fixe de nouveaux objectifs pour 2022

Aujourd'hui, Eurofins Scientific, leader mondial dans le domaine de l'analyse au service de la vie, employant 50 000 personnes dans 800 laboratoires et dans 50 pays, a publié son bilan du troisième trimestre et s'est fixé à cette occasion de nouveaux objectifs pour 2022 : https://www.eurofins.com/media-centre/press-releases/2020-10-22/

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 a augmenté de 21 % en glissement annuel pour s’établir à 1413 millions d'euros contre 1167 millions d'euros au troisième trimestre 2019. Sur les neuf premiers mois (NM) de 2020, le chiffre d’affaires a augmenté de 12 % atteignant 3736 millions d'euros contre 3335 millions d'euros à la même période l'an dernier.

La très forte croissance organique s’est établie à 22,7 % au troisième trimestre 2020 et à 11,1 % en 2020 (NM).

Malgré les perturbations continues des activités dues à la pandémie de la COVID-19, l'activité principale d'Eurofins (à l'exclusion des revenus provenant des essais cliniques et des réactifs liés à la COVID-19) a renoué avec une faible croissance organique positive au troisième trimestre 2020, démontrant une fois de plus la forte résilience des marchés finaux d'Eurofins. Un grand nombre des activités principales d'Eurofins dans les domaines de l'alimentation, de l'environnement et des tests biopharmaceutiques ont enregistré une croissance organique de plus de 5 % au troisième trimestre 2020.

Eurofins poursuit son ferme engagement à soutenir les prestataires de soins de santé ainsi que les autorités nationales et les États dans leurs efforts continus pour atténuer la propagation et l'impact du virus. À titre d'exemple de l'agilité d'Eurofins et de la force de ses équipes de R&D, une entreprise d'Eurofins vient d’obtenir une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son test à domicile de PCR nasal Covid-19. Cette étape majeure facilite l'accès à un test très sensible puisqu’il est difficile pour les professionnels de la santé d’accéder aux tests PCR de référence en matière d’échantillonnage. D'autres éléments liés à la lutte contre la COVID peuvent être visualisés ici : https://www.eurofins.com/covid-19-response/

Espérant que la pandémie sera maîtrisée d'ici 2022, le groupe présente donc des objectifs 2022 à l'exclusion des revenus provenant des essais cliniques et des réactifs liés à la COVID-19 : 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un ETBIDA ajusté de 1,35 milliard d'euros et un flux de trésorerie libre de 800 millions d'euros pour l’entreprise (FCFF), et l’optimisme d’une poursuite de la croissance organique de 5 % ainsi que d’une hausse de sa marge et par conséquent de la progression de FCFF. Les objectifs 2020 et 2021 demeurent inchangés mais les résultats réels pourraient être nettement plus élevés, en particulier pour 2020.

