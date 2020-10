Eurofins : capacités de test renforcés pour le SARS-CoV-2

16/10/2020 | 09:37

Eurofins Biomnis annonce avoir déployé sur ses sites d'Ivry-sur-Seine et de Lyon, deux plateaux automatisés à très haut débit, capables de prendre en charge une volumétrie de tests toujours plus importante pour détecter le SARS-CoV-2.



Concrètement, ce sont 1000 m2 d'espaces de laboratoires dédiés aux tests SARS-CoV-2 qui ont été aménagés. En créant ces unités de toute pièce, Eurofins Biomnis 'montre son agilité et sa capacité à s'organiser dans une crise sanitaire majeure'.



Depuis le mois de mars, ses capacités d'analyse sont progressivement montées en puissance, jusqu'à pouvoir permettre aujourd'hui en complément de volumes de tests actuels une capacité disponible excédentaire de 15.000 tests par jour.



