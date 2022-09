Eurofins : cède son activité Digital Testing

Eurofins Scientific annonce la signature d'un accord pour céder son activité Digital Testing à Stirling Square Capital Partners (Stirling Square) pour 220 millions d'euros en espèces et sans dette.



Cette activité représente environ 1 % du chiffre d'affaires du Groupe et emploie plus de 600 personnes.



Eurofins Digital Testing fournit des tests mondiaux, une assurance qualité et une analyse technique des systèmes numériques, des appareils, du contenu et de la cybersécurité.



Dr Gilles Martin, PDG d'Eurofins, déclare : ' Au cours des 7 dernières années, Eurofins Digital Testing s'est développé avec succès pour devenir un leader reconnu dans son domaine. Afin de faciliter son développement, nous avons décidé de transférer la propriété de l'entreprise à Stirling Square. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.