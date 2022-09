Eurofins cède son activité "Digital Testing" à Stirling Square pour 220 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eurofins Scientific a annoncé lundi la signature d'un accord de cession de son activité d'analyse numérique ("Digital Testing") à la société de capital-investissement Stirling Square Capital Partners pour un montant de 220 millions d'euros sur la base d'un financement en numéraire et sans dette.

Cette activité, créée en 2015, représente environ 1% du chiffre d'affaires d'Eurofins Scientific et emploie plus de 600 personnes, a précisé le groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement.

Eurofins a indiqué que le produit de cette cession soutiendrait ses priorités "en matière d'allocation de capital, notamment les dépenses d'investissement dans les laboratoires, la digitalisation et les acquisitions visant à renforcer son leadership dans les tests bioanalytiques et dans d'autres domaines des sciences de la vie".

La réalisation de la transaction est soumise à l'approbation des autorités usuelles et devrait intervenir avant la fin de 2022, a ajouté Eurofins.

September 26, 2022