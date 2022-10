Eurofins confirme ses objectifs 2022, la croissance organique hors Covid accélère au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement Eurofins Scientific a confirmé mardi ses objectifs pour 2022 après la publication d'une croissance organique trimestrielle, hors revenus générés par les tests et les réactifs liés au Covid-19, supérieure à son objectif de moyen terme.

Au cours des trois mois de juillet à septembre, Eurofins Scientific a réalisé un chiffre d'affaires de 1,62 milliard d'euros, contre 1,63 milliard d'euros à la même période de 2021, soit une baisse de 0,5%. En données organiques, hors revenus liés au Covid-19, la croissance est ressortie à 6,7%, au-dessus de l'objectif de moyen terme de 6,5% du groupe.

Selon le consensus réalisé par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 1,57 milliard d'euros au troisième trimestre.

En raison du ralentissement de la demande de tests du Covid, les ventes liées à cette maladie ont chuté à environ 60 millions d'euros au troisième trimestre, à comparer à plus de 470 millions d'euros au premier semestre 2022 et à plus de 300 millions d'euros au troisième trimestre 2021.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint un niveau record à 5,03 milliards d'euros, en hausse de 2,7%. Une croissance organique régulière et des acquisitions ont plus que compensé la baisse des revenus des tests et réactifs liés au Covid-19, a souligné Eurofins dans un communiqué.

Eurofins a confirmé ses objectifs pour 2022 et prévoit d'actualiser ses objectifs pour 2023 et 2024 lors de la publication de ses résultats de l'exercice 2022, prévue le 22 février 2023.

Le groupe continue de tabler pour cette année sur un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros, dont 600 millions d'euros de revenus liés au Covid-19, sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 1,6 milliard d'euros et sur un flux de trésorerie disponible (FCF) de 900 millions d'euros.

