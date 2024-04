Eurofins : finalisation de l'acquisition d'Ascend Clinical

Eurofins Scientific fait part de la finalisation de l'acquisition d'Ascend Clinical, le plus important laboratoire indépendant pour les tests de dialyses rénales aux Etats-Unis. Basé à Sunnyvale en Californie, ce laboratoire de pointe emploie 170 personnes.



'Le coeur de compétences et les relations clients d'Ascend complètent le portefeuille étendu du réseau d'Eurofins en services pré- et post-transplantations, ce qui résultera en une offre de services meilleure et plus large pour les clients', explique le groupe français.



Patti Hunsader, le COO actuel d'Ascend, prendra la présidence d'Ascend Clinical et l'équipe de direction de la société restera en place, continuant de conduire sa croissance dans le cadre de la ligne d'activité diagnostics cliniques d'Eurofins aux Etats-Unis.



