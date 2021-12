Eurofins : gagne plus de 6%, un analyste passe à l'achat

Le titre termine la séance en hausse de près de 6,2%. Stifel relève sa recommandation sur Eurofins de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 105 à 130 euros, dans le sillage d'estimations de BPA ajusté rehaussées de +11%/+27%/+8% pour les années 2021 à 2023.



Le broker voit 'un point d'entrée tactique dans le dossier de croissance structurelle', jugeant que 'le consensus sous-estime les vents favorables actuels à la fois pour l'activité coeur et les tests Covid-19'. Il s'attend donc à des révisions significatives de résultats.



Ayant revu de façon notable son scénario pour les tests Covid-19 et analysé en profondeur la rentabilité de cette activité, il en a conclu que 'les marges devraient être plus résilientes qu'attendu par le consensus'.



