Eurofins : les accusations de Muddy Waters rejetées

Le 25 juin 2024 à 10:03 Partager

Eurofins a démenti mardi les allégations du fonds activiste Muddy Waters, qui a dénoncé hier la confusion et les contradictions caractérisant selon lui les états financiers du géant français de la bioanalyse.



Dans un communiqué, le groupe estime que les insinuations contenues dans le rapport diffusé par le vendeur à découvert sont soient 'inexactes, non pertinentes, impartiales et/ou trompeuses'.



Eurofins indique qu'il prévoit de publier 'en temps voulu' une réponse détaillée en réaction à la longue liste d''allégations fallacieuses' identifiées dans la note.



La société fait valoir que certains commentaires de Muddy Waters font référence à des faits qui se sont déroulés il a 10 ou 20 ans, une période à laquelle elle disposait d'un accès moins facilité aux marchés de capitaux et affichait une dette plus élevée.



L'entreprise se déclare ainsi totalement confiante dans l'intégrité de ses comptes, de ses performances opérationnelles, de ses contrôles internes et de sa gestion des risques



'Nous nous sommes toujours attachés et continuerons de nous engager à fournir des informations justes et claires', a assuré son directeur général Gilles Martin.



Pour rappel, le titre avait décroché de plus de 16% hier après que Muddy Waters eut remis en cause la structure complexe du groupe et tout particulièrement la nature des opérations immobilières réalisées avec Gilles Martin.



'Au mieux, Eurofins a un actionnaire de contrôle parasite qui siphonne l'argent de l'entreprise depuis deux décennies', dénonce Muddy Waters dans son rapport.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF évoquent 'un risque réputationnel plus qu'opérationnel, qui met le groupe sous pression' et pourrait fragiliser sur le moyen/long terme.



Chez Invest Securities, on s'attend à ce que le groupe revienne probablement plus tard sur les nombreuses accusations portant sur les cessions immobilières réalisées auprès de Gilles Martin.



D'après la société de Bourse, cette opposition 'devrait animer le titre pendant quelque temps'.



A la Bourse de Paris, l'action Eurofins rebondissait de plus de 5% dans les premiers échanges mardi matin.



