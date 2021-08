Eurofins : les analystes révisent leurs objectifs

Le titre termine aujourd'hui dans le vers et gagne près de 12% sur la semaine. Eurofins a revu à la hausse ses objectifs de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 de 13% à 6 150 millions d'euros et d'EBITDA ajusté de 36% à 1 700 millions d'euros.



Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Eurofins Scientific avec un objectif de cours rehaussé de 95 à 117 euros, dans le sillage du relèvement de ses projections de BPA pour le prestataire de services de bio-analyse.



Le broker remonte ainsi de 47% son estimation de BPA 2021 pour refléter un travail lié à la Covid plus fort et une expansion des marges à la fois dans les activités coeur et Covid, et de respectivement 16% et 8% ses estimations de BPA 2022 et 2023.



'Le travail lié à la Covid va se modérer au fil du temps, mais l'activité coeur continue de générer de la croissance rentable avec un bilan solide, permettant à un surplus de trésorerie d'être recyclé dans les fusions-acquisitions', estime-t-il.



Tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur Eurofins, Stifel remonte également son objectif de cours de 98 à 105 euros, après une réunion au cours de laquelle la direction s'est montrée confiante à la fois pour les perspectives à court et à moyen termes.



Le broker rehausse d'environ 7,5% son BPA estimé pour 2021, pour tenir compte de revenus de test Covid-19 et de rentabilité plus élevée que prévu, et d'environ 6% ceux pour 2022-23, tenant compte d'une 'reprise un peu plus rapide dans l'activité coeur'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.