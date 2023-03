Eurofins : les résultats 2022 ont souffert de la chute des revenus liés au Covid-19

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement Eurofins a relevé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires mais abaissé celle d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté pour 2023, au sortir d'un exercice 2022 pénalisé par la chute des ventes de tests et de réactifs liés au Covid-19.

Pour 2023, les dirigeants d'Eurofins tablent désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 6,6 milliards et 6,7 milliards d'euros et sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté situé entre 1,35 milliard et 1,40 milliard d'euros. Précédemment, le groupe anticipait pour 2023 un chiffre d'affaires de 6,55 milliards d'euros et un Ebitda ajusté de 1,58 milliard d'euros.

Eurofins a communiqué ces nouvelles prévisions alors que ses résultats sont ressortis globalement inférieurs à ses attentes et à celles des analystes en 2022. Sur la période, son bénéfice net ajusté s'est établi à 683 millions d'euros, contre 1,04 milliard d'euros en 2021.

L'Ebitda ajusté a reculé à 1,51 milliard d'euros en 2022, contre 1,90 milliard d'euros en 2021, faisant ressortir un taux de marge de 22,5%, contre 28,3% un an plus tôt.

En 2022, le chiffre d'affaires s'est stabilisé, à 6,71 milliards d'euros, en dépit de la chute de plus de 800 millions d'euros des ventes de tests et de réactifs liés au Covid-19 sur la période.

Eurofins a généré l'an passé un flux de trésorerie disponible de 677 millions d'euros, contre un montant de 1,14 milliard d'euros dégagé en 2021. Pour cette année, les dirigeants anticipent un flux de trésorerie disponible compris entre 700 millions et 750 millions d'euros.

Le groupe visait pour 2022 un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros, un Ebitda ajusté de 1,6 milliard d'euros et un flux de trésorerie disponible de 900 millions d'euros.

Selon FactSet, les analystes anticipaient pour l'exercice 2022 d'Eurofins un chiffre d'affaires de 6,74 milliards d'euros, un Ebitda ajusté de 1,58 milliard d'euros et un flux de trésorerie disponible de 615 millions d'euros.

Eurofins a également annoncé qu'il proposerait lors de son assemblée générale du 27 avril prochain le versement d'un dividende de 1 euro par action au titre de 2022, stable sur un an.

