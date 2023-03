Eurofins : net repli des profits en 2022

Eurofins a dévoilé un bénéfice net en recul de 23% au titre de 2022 à 606 millions d’euros. L’Ebitda ajusté du groupe français de laboratoires d'analyses a reculé de 20% à 1,51 milliard d’euros, faisant ressortir une marge de 22,5% contre 28,3%, un an auparavant. Les revenus sont stable à 6,71 milliards d’euros en dépit d’une baisse de plus de 800 millions d’euros des revenus liés au Covid.



Eurofins vise cette année un Ebitda ajusté entre 1,35 et 1,40 milliard d'euros pour des revenus entre 6,6 et 6,7 milliards d'euros. A horizon 2027, le groupe table sur des revenus proches de 10 milliards d'euros et une marge d'Ebitda de 24%.