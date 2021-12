Eurofins : nouveau partenariat avec Ginkgo Bioworks

Clinical Enterprise, une société scientifique d'Eurofins, a annoncé le lancement d'un nouveau partenariat avec Ginkgo Bioworks pour soutenir le programme de test PCR COVID-19 avec le département américain de la Santé et des services sociaux et le ministère de la Défense.



Le programme aide à doter des organisations en matière de test, favorisant l'équité dans les tests et l'atténuation du COVID-19.



' Tout au long de la pandémie, Ginkgo Bioworks a soutenu des tests de surveillance à grande échelle grâce à son effort de biosécurité et de santé publique, Concentric by Ginkgo ' indique le groupe.



' Concentric fournit actuellement une plate-forme de test COVID-19 intégrée à plus de 220 000 personnes par semaine via ses programmes dans les écoles, les établissements correctionnels et les aéroports '.



