Eurofins, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du jeudi 23 juin 2022

Eurofins (+4,20% à 76,48 euros)

Eurofins a signé la plus forte progression du CAC 40, soutenu par Deutsche Bank. Le broker a relevé sa recommandation sur le spécialiste de la bio-analyse de Vendre à Conserver et maintenu son objectif de cours de 80 euros à l'occasion d'une étude sur le secteur du test et de la certification. La période 2000-2008 a été celle de la croissance la plus rapide et la plus constante pour les entreprises de test, observe-t-il.