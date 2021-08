Eurofins : rachat d'un institut de recherche allemand

Eurofins a annoncé mercredi avoir bouclé l'acquisition de bioskin, un laboratoire allemand spécialisé dans les essais cliniques spécifiques au domaine de la dermatologie.



Cette société, qui possède son propre centre de recherche, réalise des études cliniques évaluant l'efficacité et la tolérance des produits cosmétiques, des médicaments et des dispositifs médicaux.



Créé il y a 30 ans, bioskin emploie une soixantaine de personnes sur son site de Hambourg et a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de plus de 11 millions d'euros.



Dans un communiqué, Eurofins explique que l'acquisition va lui permettre de renforcer ses capacités en matière d'études cliniques précoces, de preuve de concept préclinique et d'essais de phase II et III de dimension internationale réalisés sur plusieurs centres cliniques.



