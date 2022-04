Eurofins : relèvement de ses objectifs financiers

A l'occasion de son point d'activité, Eurofins Scientific fait part d'un relèvement de ses objectifs financiers, pour prendre en compte une augmentation d'un tiers de ses attentes de revenus liés à la Covid pour l'année en cours.



Ainsi, pour l'exercice 2022, le prestataire de services de bioanalyse anticipe désormais des revenus de 6325 millions d'euros (et non plus de 6225 millions), ainsi qu'un EBITDA ajusté de 1525 millions (au lieu de 1500 millions).



Sur le premier trimestre, Eurofins a vu ses revenus augmenter de 9,1% à 1,76 milliard d'euros, avec une croissance organique positive de 1,1% malgré une décrue significative des revenus Covid, ceux des activités coeur ayant progressé de 6,5% en organique.



