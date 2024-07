PARIS (Agefi-Dow Jones)---Le laboratoire d'analyses Eurofins a publié jeudi un nouveau document dans lequel il fournit des informations détaillées supplémentaires pour réfuter les accusations formulées contre lui par le fonds spéculatif Muddy Waters et a prévenu qu'il ne répondrait plus à ces allégations qu'il qualifie de "trompeuses".

Eurofins a réitéré que les informations diffusées par le vendeur à découvert Muddy Waters sont "inexactes, non pertinentes, partiales et/ou trompeuses", dans le prolongement de ses communiqués de presse du 25 juin, du 3 juillet et du 5 juillet.

Eurofins revient notamment plus en détail sur les accusations de Muddy Waters concernant les transactions immobilières entre le groupe et Analytical Bioventures, la holding du PDG d'Eurofins, Gilles Martin. Ces éléments confirment et complètent les réponses précédentes, a précisé le groupe.

Le groupe continue tout de même de consulter ses archives concernant les éléments les plus anciens cités par le fonds spéculatif et "prévoit de présenter aux investisseurs, en temps voulu, des informations supplémentaires sur son programme immobilier", a indiqué Eurofins.

Concernant les attaques sur la trésorerie, que Muddy Waters estime fausse et surévaluée, Eurofins rappelle avoir mandaté Ernst & Young Paris, "l'un des principaux auditeurs des sociétés du CAC 40", pour réaliser un audit indépendant supplémentaire.

Plus d'administrateurs indépendants

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, Eurofins a indiqué jeudi envisager d'augmenter la proportion d'administrateurs indépendants et non exécutifs au sein de son conseil d'administration "en ajoutant potentiellement un ou plusieurs administrateurs ayant l'expérience et l'ancienneté appropriées".

Toute éventuelle nomination serait soumise au vote aux actionnaires lors d'une assemblée générale, a rappelé Eurofins.

"A l'avenir, Eurofins continuera à écouter les demandes sérieuses des investisseurs légitimes et des autres parties prenantes, mais n'a pas l'intention de consacrer ses ressources à répondre à des allégations non pertinentes, biaisées et/ou infondées ou à des demandes déraisonnables de la part de Muddy Waters ou d'autres parties du même type", a en outre indiqué Eurofins.

Dans trois rapports publiés le 24 juin, le 3 juillet, et le 9 juillet, Muddy Waters a reproché entre autres au groupe une structure d'entreprise opaque, "optimisée pour les malversations" et un "chaos comptable". Depuis la première attaque du fonds, le titre Eurofins a cédé plus de 9%.

