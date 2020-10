Eurofins : un test PCR d'auto-collecte autorisé par la FDA

19/10/2020 | 10:35

Eurofins U.S. Clinical Diagnostics annonce que le test PCR Nasal anti-Covid de Clinical Enterprise a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA des Etats-Unis.



Ce kit d'auto-collecte offre aux usagers un moyen rapide et peu invasif pour se tester à domicile. Les résultats sont examinés par un médecin agréé et transmis par mail dans les 24h après la réception de l'échantillon. Le test peut facilement être commandé en ligne moyennant la somme de 89 dollars



Eurofins précise que ce test d'auto-prélèvement est autorisé par la FDA uniquement dans le cadre de cette procédure d'urgence qui répond à des circonstances particulières.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.