Eurofins : une acquisition en Arabie Saoudite

Eurofins Scientific annonce la conclusion d'un partenariat avec les actionnaires de Saudi Ajal, pour finaliser une prise de participation majoritaire dans Ajal for Laboratories, laboratoire de tests alimentaires, de tabac et pharmaceutiques, en Arabie Saoudite.



Le prestataire français de bio-analyse précise que ce laboratoire basé à Riyad, disposant d'équipements et technologies à l'état de l'art et couvrant une surface de 3000 m2, a généré environ 15 millions d'euros de revenus en 2021.



Il s'agit là de la première acquisition réalisée par Eurofins en Arabie Saoudite, marquant sa volonté de constituer un réseau de laboratoires locaux et régionaux pour répondre à une demande croissante de ses clients au Moyen-Orient.



