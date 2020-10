Eurofins : vers une division par dix des actions

16/10/2020 | 08:03

Eurofins Scientific annonce que son conseil d'administration va proposer une division par dix de ses actions lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 16 novembre prochain.



Le prestataire de services de bio-analyse estime que cette opération 'devrait améliorer la liquidité des échanges et rendre la détention du titre plus accessible à une base plus large d'actionnaires, y compris des employés'.



Les actions existantes d'une valeur nominale de 0,10 euro seraient annulées et remplacées par dix actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,01 euro. La cotation de ces nouveaux titres sur Euronext Paris devrait commencer le 19 novembre.



