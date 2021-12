L'Europe dans le vert, optimisme sur l'impact d'Omicron

PARIS, 28 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mardi en début de séance sur fond de relatif optimisme quant à l'impact de la propagation du variant Omicron. Les indices européens sont aussi soutenus par la progression des places boursières en Asie et à Wall Street, où le S&P 500 a fini lundi soir sur un record, affichant en clôture une progression de 1,38%. À Paris, le CAC 40 gagne 0,22% à 7.156,00 points vers 08h39 GMT, non loin de son record historique du mois dernier (7.183,08). A Francfort, le Dax avance de 0,35%. La Bourse de Londres reste fermée pour le "Boxing Day". L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,2% et le Stoxx 600 progresse de 0,36%. Malgré la propagation rapide du nouveau variant Omicron et le retour de mesures sanitaires dans de nombreux pays, les investisseurs estiment globalement que la nouvelle vague de la pandémie ne devrait pas remettre en cause la reprise économique. En France, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé lundi soir une série de nouvelles mesures sanitaires visant à freiner la propagation du coronavirus, tout en excluant un nouveau couvre-feu. En Bourse à Paris, l'impact est limité: Elior , qui pourrait souffrir de l'instauration d'une obligation de télétravailler au moins trois jours par semaine, recule de 1,09%. Unibail-Rodamco-Westfield abandonne 0,58%, lanterne rouge du CAC 40. À l'opposé, Eurofins Scientific progresse de 1,45%. (Reportage Blandine Hénault, édité par Marc Angrand)