Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a gardé son allant mardi et enregistré sa quatrième séance consécutive dans le vert, soutenue par le reflux du prix du gaz sur les marchés à terme et par des résultats d'entreprises meilleurs qu'attendu.

L'indice vedette CAC 40 a pris 0,44%, soit 26,34 points à 6.067 points.

Les investisseurs peuvent "se réjouir d'un automne qui s'annonce doux jusqu'ici et qui permet de ne pas être en tension sur nos marchés de l'énergie", ainsi que du "reflux du prix du gaz sur les marchés à terme" à un plus bas niveau depuis juin, commente Vincent Juvyns, stratégiste pour JP Morgan AM.

Mais, "en aucun cas les fondamentaux ne viennent ici soutenir le rebond qui est de nature plus technique", met-il en garde, "On est dans une phase de marchés très très volatile", marquée par de fortes corrections et de fortes remontées.

Pour l'instant, il ne faut "certainement pas crier victoire sur une saison de résultats qui s'annonce très compliquée", mais discerner une "prudence sur les marchés actions qui ont encore beaucoup de défis à digérer", avec une inflation obstinément élevée, des taux d'intérêt qui augmentent et la croissance économique qui ralentit.

Le moral des investisseurs allemands s'est légèrement redressé en octobre tout en restant très faible à l'approche, pour la première économie européenne, d'une récession hivernale sur fond de coûts énergétiques trop élevés pour l'industrie.

Publicis relève ses prévisions annuelles

Le géant mondial de la communication n'a vu "nulle part un impact matériel de la crise" et a continué au troisième trimestre d'enregistrer une croissance de ses ventes à deux chiffres (+23,5%). L'action a pris 2,31% à 56,76 euros, alors que le groupe a relevé ses prévisions annuelles.

Eurofins confirme ses objectifs

Le chiffre d'affaires de ce spécialiste des tests en laboratoire, dont l'activité avait explosé grâce au Covid-19, a très légèrement baissé au troisième trimestre (-0,5%). Mais le groupe a confirmé ses objectifs pour 2022. L'action a toutefois dévissé de 2,68% à 62,40 euros, perdant plus de 42% depuis le 1er janvier.

pan/cdu/spi