Tests médicaux: le géant Eurofins tourne la page du Covid et chute en Bourse

Paris (awp/afp) - C'était l'un des gagnants de la crise du Covid-19, mais l'avenir s'annonce plus difficile: le groupe Eurofins, géant des laboratoires d'analyses, a chuté mercredi en Bourse, ses prévisions peinant à convaincre les investisseurs dans un contexte plombé par l'inflation et le conflit ukrainien.

A la clôture de la Bourse de Paris, le groupe français, membre du CAC 40, a vu son action chuter de 12,12% à 58 euros, dans un marché en baisse de 0,46%.

"L'année 2022 aura été marquée par nombre de difficultés imprévues", a déclaré dans un communiqué le patron du groupe, Gilles Martin.

Tout en assurant de la "résilience" d'Eurofins, il cite la pression de l'inflation, les conséquences de la guerre en Ukraine et, plus globalement, "l'incertitude économique générale".

A ce titre, 2022 sonne le début de la fin de plusieurs années fastes pour le groupe.

Eurofins, l'un des principaux acteurs mondiaux des tests médicaux, a vu ses bénéfices démultiplier par la pandémie de Covid-19, pendant laquelle les tests ont pris un tour intense à travers le monde pour détecter le virus au quotidien.

Ses profits restent pour l'heure bien plus élevés qu'avant la crise sanitaire, mais, à 606 millions d'euros de bénéfice net, ils marquent un déclin de près d'un quart (-22,6%).

Les revenus liés au Covid ont chuté l'an dernier pour Eurofins, au vu de la relative accalmie de l'épidémie: environ 600 millions d'euros, contre presque 1,5 milliard en 2021.

Il faut toutefois relativiser cet élément. Ce déclin n'est pas une surprise et, voici un an, Eurofins pensait même qu'il serait bien plus prononcé.

A 6,7 milliards d'euros, son chiffre d'affaires est stable et conforme à ses derniers objectifs en date.

Les investisseurs ont mal accueilli ces résultats jugés décevants, notamment sur le plan des perspectives pour l'année 2023, selon les analystes d'Oddo BHF et Jefferies.

Difficultés dans l'alimentation

Eurofins table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 6,6 et 6,7 milliards pour cette année, donc une petite baisse. A plus long terme, il compte lui faire atteindre une dizaine de milliards en 2027.

L'inflation se fait déjà ressentir dans les comptes du groupe qui souligne que ses propres prix ont tardé à répercuter la hausse chez ses fournisseurs.

Quant à la guerre en Ukraine, c'est logiquement le marché européen d'Eurofins qui en souffre, avec une nette baisse des ventes (-12%) quand d'autres marchés comme les États-Unis restent en forme.

Ce n'est pas tant l'univers médical qui souffre des conséquences du conflit ukrainien qu'un autre pan de l'activité d'Eurofins: les analyses destinées à l'industrie agroalimentaire.

Or, ce secteur, sensible à l'attitude des consommateurs et donc aux incertitudes économiques, s'est serré la ceinture l'an dernier.

"Les producteurs alimentaires ont réduit l'ampleur de leur offre, ainsi que les investissements dans de nouveaux produits", a souligné Eurofins, notant que la tendance se mettait même à affecter l'Amérique du Nord.

Toutes ces incertitudes - état du marché alimentaire, capacité à ajuster ses prix en fonction de l'inflation... - font que le groupe reste flou sur le rythme qu'il prendra pour atteindre ses objectifs à l'horizon 2027.

Ce rythme dépendra aussi de la vitesse à laquelle seront réalisées "des initiatives en matière d'innovation, de productivité, de numérisation et d'automatisation", prévient-il.

afp/rp