Changement de contrôle pour la pépite Eurogerm

Créé en 1989 par son Président Directeur Général, Jean-Philippe Girard, Eurogerm exerce ses activités dans la recherche, le développement, le mélange et la commercialisation d’ingrédients céréaliers, d’auxiliaires technologiques et d’améliorants destinés aux meuniers, boulangers et pâtissiers industriels en France et à l’international.

Actionnaire majoritaire aux côtés d’Unigrains, Jean-Philippe Girard, 62 ans cette année, cède son bloc d’actions à 47,97€, faisant ressortir une valorisation de 207 M€ d’euros pour 100% des titres de cette société et représentant une prime de 42,77 % par rapport au dernier cours de clôture (le 15 janvier 2021) et de 41,77 % par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens des 60 derniers jours de bourse.

La prime est supérieure à ce que l’on observe généralement dans le cadre d’une OPAS. Surtout qu’il s’agit là d’une OPAS sur Euronext Growth, marché non réglementé, qui fait suite à un LMBO avec un groupe de managers actuels d’Eurogerm qui deviendront actionnaire dans la holding qui se porte acquéreur.

A noter la présence au capital du premier meunier nippon, Nisshin Seifun, qui avait pris 15 % du capital d'Eurogerm en 2010 à l’occasion de la création entre les deux groupes d’une joint-venture visant à développer la présence asiatique d’Eurogerm.

Le nippon apporte probablement son concours à l’opération car plus de 75% du capital sera cédé ou apporté à la nouvelle entité, la rapprochant des 90% nécessaires pour déclencher une procédure de retrait obligatoire dans les mêmes conditions de prix près de 15 ans après une mise en Bourse. Au terme du placement sur Alternext finalisé le 2 avril 2007, Eurogerm avait choisi de fixer le prix d′admission de ses actions sur le marché Alternext à 16,73 euros. Sachant que la société versait un dividende annuel d’un peu plus de 1%, le retour sur investissement fut donc très bon pour les actionnaires de cette société dont la qualité du positionnement et du management a fini par être reconnue en Bourse malgré une communication financière minimaliste.

En attendant les résultats annuels qui seront publiés le 16 avril, Eurogerm avait publié des résultats semestriels solides malgré le contexte, comme le résument ces chiffres extraits du communiqué de presse de la société.

Résumé des résultats semestriels d’Eurogerm (16/10/20)

Le fonds Raymond James Microcaps en avait d’ailleurs profité pour entrer au capital en octobre suite à la publication « d’excellents résultats au premier semestre 2020 » et des « bonnes perspectives affichées ». « Malgré la crise sanitaire, la société enregistre un chiffre d'affaires en croissance organique de +4,2%, le groupe a bien résisté durant la pandémie, en particulier dans les pays émergeants comme le Brésil, le Moyen-Orient et l'Afrique, où il a gagné des parts de marché" ajoutait le fonds.

Si l’on s’en tient aux estimations de l’unique analyste qui couvre la valeur, le ratio d’EV/EBITDA sur la base du prix de l’OPAS ressort à un peu plus de 15x et le PER de sortie sur la base des estimations de bénéfice 2020 de la société serait de 32x les résultats. Un prix qui reflète la part de marché élevée et le savoir-faire d’Eurogerm, sachant que la société affiche une trésorerie nette de dettes financières positive de plus de 10 M€. Cela en faisait un candidat idéal pour un LBO sachant que dans le même secteur, Naturex était sorti de Bourse malgré un fort en endettement et sur des multiples très élevés.

Le dépôt de l'OPAS devrait intervenir au plus tard au cours du 1er semestre 2021.