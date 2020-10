Eurogerm : Comptes semestriels clos au 30 juin 2020

EUROGERM

Société anonyme à Conseil d'Administration

au capital social de 431 502,10 euros Siège social : 2, rue du Champ Doré

Parc d'Activité du Bois Guillaume - 21850 Saint Apollinaire

RCS Dijon B 349 927 012

RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL DU GROUPE EUROGERM

AU 30 JUIN 2020

PREMIER SEMESTRE 2020

Nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport concernant l'activité et les résultats du Groupe EUROGERM pour le premier semestre clos le 30 juin 2020, arrêtés par le Conseil d'Administration du 15 octobre 2020.

1. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DE SES FILIALES AU COURS DU SEMESTRE ECOULE - ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES

Activité semestrielle du Groupe :

Le Groupe EUROGERM (« le Groupe ») est spécialisé dans la recherche, le développement, le mélange et la commercialisation d'ingrédients céréaliers, d'auxiliaires technologiques et d'améliorants destinés aux producteurs et utilisateurs de farines et céréales techniques qui sont principalement les meuniers, les boulangers industriels et les industries alimentaires en France, en Europe et à l'international.

Impacté notamment par une évolution défavorable des taux de change, le chiffre d'affaires d'Eurogerm s'inscrit en recul de -1,3% à 53,6 millions d'euros pour le premier semestre 2020. A taux de change et périmètre constants, (hors contribution de son ancienne filiale IDS cédée en octobre 2019), le chiffre d'affaires est en progression de +4,2%.

En France, après une forte dynamique commerciale sur le premier trimestre 2020, le Groupe a démontré une bonne résistance sur le second malgré l'impact de la Covid-19 et des mesures de confinement. Le repli de l'activité s'établit ainsi à -9,8% et à -3,6% à périmètre constant.

A l'international, soutenue par une dynamique robuste, notamment au Brésil, l'activité progresse de +4,0% malgré des effets de change défavorables. A taux de change constant, cette évolution s'élève à +8,7%. Sur le semestre, Eurogerm accroît son expansion géographique (65,0% des ventes réalisées à l'international contre 61,7% en 2019) renforçant ainsi sa résilience et confortant ses ambitions.

Les ingrédients, concepts, avant-produits de pâtisserie et divers enregistrent un retrait de -3,9% sur le semestre, mais une croissance de +1,3% à périmètre constant malgré l'effet d'une baisse brutale de la consommation des produits de pâtisserie durant la période de confinement.

Les correcteurs de meunerie et améliorants de panification croissent respectivement de +2,8% et +0,4%.