Eurogerm : Entre Plaisir & Santé...

L'affichage du Nutri-Score connaît aujourd'hui une notoriété croissante, puisque 8 français sur 10 déclarent avoir déjà vu ce logo (RelevanC pour CasinoMax - février 2020). Par ailleurs, de plus en plus de pays européens adhèrent à ce principe d'affichage (facultatif à ce jour) très lisible et simple pour le consommateur, l'objectif étant clairement d'élargir l'offre avec de meilleurs Nutri-Score (France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Espagne, Pays-Bas, Allemagne). A tel point, que la Commission Européenne s'interroge sur un principe d'affichage obligatoire…



De gros efforts de reformulation sont réalisés pour permettre aux industriels d'améliorer la qualité nutritionnelle des produits de BVP, et de grandes marques nationales et de distributeurs ont déjà adopté le Nutri-Score comme indicateur de valeur nutritionnelle. Il gagne du terrain et son intérêt est croissant pour le consommateur qui l'utilise comme un comparateur.



Les viennoiseries et pâtes jaunes sont des produits riches et leurs recettes peuvent être revisitées, non sans de nombreux tests et validations de texture et d'acceptabilité, car même sans aller jusqu'au Nutri-Score A, il peut être intéressant d'en améliorer la composition nutritionnelle. Les pains eux peuvent allier Plaisir & Santé en optimisant leur composition nutritionnelle, avec des ingrédients ciblés qui permettront d'obtenir des allégations nutritionnelles.



Plusieurs options de reformulation s'offrent aux producteurs et nous les accompagnons dans cette démarche grâce à nos laboratoires de conception et d'évaluation sensorielle pour mesurer et ajuster les recettes et formulations.



Dans cette optique, EUROGERM et le Centre d'Expertise ARPEGES organisent un Webinaire le 17 décembre prochain sur le thème : OPTIMISATION NUTRITIONNELLE DES PRODUITS DE PANIFICATION : l'approche EUROGERM dans le contexte Nutri-Score.



Pour toute information, vous pouvez adresser un mail à webinaire@eurogerm.com