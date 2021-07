Dijon, le 2 juillet 2021 – 18h CEST

Réunie le 30 juin 2021 sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Girard, Président Directeur Général d'EUROGERM, l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'EUROGERM a adopté l'ensemble des 15 résolutions qui lui étaient proposées.

L'ensemble des actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance, représentait 3 470 858 actions et 6 795 011 droits de vote, soit 80,44% des titres de la société EUROGERM, et 84,75% des droits de vote.

L'Assemblée générale a notamment adopté les résolutions relatives :

à l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice 2020, ainsi que l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'administration ;

à l'approbation des conventions règlementées visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ;

à l'approbation de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs ;

au renouvellement du mandat d'administrateur de la société UNIGRAINS ;

à la constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Alfroid ;

à l'autorisation à conférer au Conseil d'administration pour procéder au rachat par la société de ses propres actions ;

à l'autorisation à donner au Conseil d'administration pour réduire le capital social par annulation d'actions propres (à titre de résolution extraordinaire).

A propos d'EUROGERM (www.eurogerm.com)

Créé en 1989 par son Président Directeur Général, Jean-Philippe Girard, EUROGERM conçoit, produit et commercialise des correcteurs de meunerie, des améliorants de panification et des ingrédients pour améliorer la régularité, la qualité et valoriser ainsi les produits de la filière Blé-Farine-Pain. Grâce à une offre globale et originale, « du diagnostic à la formulation », EUROGERM est devenue leader français dans son secteur et déploie son offre à l'international.

EUROGERM est coté sur Euronext Growth Paris, marché du Groupe Euronext

Code ISIN : FR0010452474 - Mnémo : ALGEM

Contacts

EUROGERM

Jean-Philippe GIRARD

Président Directeur Général

Tél. : +33 (0)3 80 73 07 77

investisseurs@eurogerm.com Shan

Communication financière

Aliénor KUENTZ

Tél. : +33 (0)1 42 86 82 45

eurogerm@shan.fr

