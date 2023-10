EuroGroup S.p.A. est un holding industriel basé en Italie. Les capacités de la société comprennent l'impression tridimensionnelle (3D), la découpe au laser, les outils modulaires de découpage progressif ou composé, et la cellule flexible de soudage au laser. Ses outils de simulation numérique comprennent l'analyse du flux des moules pour le moulage sous pression de l'aluminium, l'analyse du flux des moules pour l'injection de plastique, l'analyse par éléments finis du champ magnétique et le simulateur d'usine virtuelle. La société propose différentes technologies, notamment le système glue-fastec, les moules de coulée sous pression, les outils d'encochage, les matrices composées, les matrices progressives en carbure et en acier, les matrices composées progressives hybrides, le découpage, le poinçonnage, l'enroulement hélicoïdal, la découpe laser, l'encochage, la refente, le soudage laser, le clivage et la production et l'assemblage d'arbres.

Secteur Equipements électriques lourds