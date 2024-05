Eurogroup Laminations SpA, anciennement Euro Group SpA, est une société holding basée en Italie. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, est engagée dans la conception, la production et la distribution de stators et de rotors pour les moteurs électriques et les générateurs. Les activités de la société sont divisées en deux secteurs d'activité : EV & Automotive et Industrial. La division EV & Automotive se concentre sur la conception et la production de noyaux de moteur pour les moteurs électriques utilisés pour la propulsion des véhicules électriques, ainsi que pour les applications automobiles sans propulsion. La division Industrial se concentre sur la conception et la fabrication de produits utilisés dans des applications telles que l'industrie, la domotique, les équipements HVAC, l'énergie éolienne et les pompes, entre autres. La société se concentre également sur la coordination industrielle, technique et commerciale, la supervision et le développement de toutes les sociétés contrôlées. La société opère à l'échelle mondiale.

Secteur Equipements électriques lourds