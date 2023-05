EuroGroup vise un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros après un premier trimestre solide

(Alliance News) - EuroGroup Laminations Spa a annoncé vendredi que son chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté pour atteindre 229,8 millions d'euros, contre 191,2 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

La croissance a été tirée par le segment EV & Automotive, qui a plus que doublé pour atteindre 116,4 millions d'euros, contre 55,9 millions d'euros l'année précédente, tandis que les revenus industriels ont augmenté à 113,4 millions d'euros, contre 135,3 millions d'euros l'année précédente.

L'Ebitda est passé de 19,0 millions d'euros à 27,0 millions d'euros et le bénéfice d'exploitation de 12,8 millions d'euros à 19,9 millions d'euros.

Le bénéfice net a augmenté à 9,4 millions d'euros contre 4,0 millions d'euros au premier trimestre 2022.

Au premier trimestre, les investissements nets se sont élevés à 25,1 millions d'euros, en hausse de 12 % par rapport au premier trimestre de l'année précédente, où ils s'élevaient à 22,4 millions d'euros, soutenant les plans d'expansion du groupe, principalement liés au segment EV & Automotive, qui a représenté 73 % du total des investissements mis en œuvre.

La dette financière nette au 31 mars 2023 a diminué de 98,4 millions d'euros pour atteindre 259,4 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2022, à 135,1 millions d'euros, ce qui s'est traduit par une amélioration de l'effet de levier net à 1,2 fois au premier trimestre, contre 2,5 fois en décembre 2022. Cette évolution est principalement due à l'effet du produit de la procédure d'introduction en bourse achevée en février de cette année.

"Les premiers mois de l'exercice en cours ont été caractérisés par une forte expansion dans le segment EV & Automotive, tirée notamment par le segment Battery Electric Vehicles, et une légère contraction dans le segment Industrial, ce qui était en partie prévu par le groupe", a expliqué la société.

Sur la base du carnet de commandes du segment EV & Automotive et des prévisions actualisées du segment Industrial, EuroGroup Laminations estime le chiffre d'affaires entre 980 millions et 1,00 milliard d'euros pour 2023, l'Ebitda entre 122 et 126 millions d'euros, les dépenses d'investissement d'environ 95 millions d'euros et le fonds de roulement commercial net entre 170 et 180 millions d'euros.

En outre, la société confirme les prévisions à moyen terme fournies lors de son introduction en bourse sur la Piazza Affari.

