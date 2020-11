EuroLand Corporate a conseillé la société DELFINGEN Industry dans la réalisation, avec un vif succès, d'une augmentation de capital de 3,33 millions d'euros.

Le montant brut de l'opération s'élève à 3,33 M€ et se traduit par la création de 222 176 actions nouvelles au prix unitaire de 15,00 €, correspondant à 100% du nombre de titres initialement offerts.

Les fonds levés vont permettre de renforcer les fonds propres de la Société suite à l'acquisition, le 1er septembre 2020, du périmètre Europe/Afrique de Schlemmer financée par dettes auprès des partenaires financiers de DELFINGEN Industry. Cette acquisition s'est réalisée pour un prix total (coût brut et coûts associés) de 21 M€.

Depuis octobre 2012, EuroLand Corporate accompagne la société DELFINGEN Industry sur la valorisation boursière de son titre et a été le conseil de la société lors de son transfert sur Euronext Growth (anciennement Alternext), dans ses opérations d'augmentation de capital, et de son émission obligataire.

L'accompagnement de DELFINGEN Industry illustre la proposition de valeur apportée par les équipes d'EuroLand Corporate.

A propos d'EuroLand Corporate :

EuroLand Corporate est le conseil financier de PME et ETI cotées pour de la valorisation, revalorisation boursière, des opérations de levée de fonds (capital et dette), introduction en bourse, acquisition, cession et recomposition du capital.

En 2020, EuroLand Corporate accompagne les dirigeants de plus de 45 small et mids caps. Depuis sa création, EuroLand Corporate a conseillé plus de 32 IPO, 70 opérations de levées de capitaux propres et 25 opérations de levées de dettes.

