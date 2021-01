Euroland Corporate : EuroLand Corporate: Track Record 2020

06 janvier 2020, Paris

L'équipe d'Euroland Corporate est restée mobilisée en 2020 pour accompagner et conseiller ses clients Small et Midcaps cotés sur Euronext Paris, en dépit d'un contexte complexe.

EuroLand Corporate a réalisé en tant que conseil 11 opérations, avec six augmentations de capital par placement privé et avec maintien du DPS, une IPO sur Euronext Growth, une attribution gratuite de BSA, une émission obligataire, un transfert sur Euronext Growth et une cotation directe sur Access, pour un montant total de 57,4 M€.

Euroland Corporate remercie les 48 émetteurs cotés qui lui font confiance en 2020 pour la valorisation boursière de leur société.

EuroLand Corporate annonce également le lancement de sa 10ème journée de l'investissement Small et Mid Caps qui se déroulera le 10 février prochain. Cette journée permettra aux clients émetteurs d'EuroLand Corporate de rencontrer les gérants français et européens.

Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020

MEDICREA

Placement privé

8,5 M€

PARAGON ID

Placement privé

10,5 M€

LEXIBOOK

Levée de dettes

1,5 M€ Mars 2020 Juin 2020 Juillet 2020

ATARI

Augmentation de capital avec DPS

3,2 M€

BIOSYNEX

Attribution gratuite de BSA

4 M€

ENERGISME

IPO Euronext Growth

7,9 M€ Octobre 2020 Novembre 2020 Décembre 2020

Bio-UV Group

Placement privé

12,7 M€

ATARI

Augmentation de capital avec DPS

3,2 M€



HOPIUM

Cotation Directe sur

Access

Décembre 2020 Décembre 2020

ATARI

Placement privé

5,8 M€

ARCHOS

Transfert sur Euronext

Growth

