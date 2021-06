Euroland Corporate : Conseil de la société namR pour la réalisation de son introduction en bourse sur Euronext Growth - Opération sursouscrite 2,4 fois dont plus de 12 fois par les actionnaires individuels

EuroLand Corporate a conseillé la société namR dans la réalisation de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris.

Cette introduction en bourse a suscité un très vif intérêt notamment de la part des actionnaires individuels avec une demande de près de 9,7 M€ auprès de 5 734 particuliers.

Avec une demande globale de près de 20 M€, l'opération a rencontré un vif succès et a été sursouscrite 2,4 fois dont plus de 12 fois par les actionnaires individuels. Cette opération a permis à la société de lever 8 M€ en augmentation de capital.

EuroLand Corporate est fier d'avoir réalisé cette opération en tant que Conseil de namR et remercie vivement les fondateurs et les dirigeants de namR pour leur confiance.

A propos d'EuroLand Corporate :

Créée en 1999, EuroLand Corporate est le conseil financier des PME et ETI cotées et non cotées pour des opérations de levée de fonds (capital et dette), introduction en bourse, acquisition, cession et recomposition du capital.

En 2018, EuroLand Corporate accompagne les dirigeants de plus de 40 small et mids caps. Depuis sa création, EuroLand Corporate a conseillé plus de 30 IPO, 70 opérations de levées de capitaux propres et 24 opérations de levées de dettes.

Contact : Julia Bridger : jbridger@elcorp.com : 01 44 70 20 84

