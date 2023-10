Euromedis Groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériel médical à destination notamment des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des médecins, des pharmaciens et des particuliers. Le CA par activité se répartit comme suit : - conception et fabrication de matériel médical (69,5%) : gants (n° 1 français du gant médical à usage unique), matériel chirurgical (sondes, poches, bistouris, etc.), produits d'hygiène et de protection (blouses, masques, surchaussures, etc.), abords parentéraux (aiguilles, seringues, transfuseurs, etc.), et autres (compresses, pansements, lits, etc.) commercialisés sous marque propre (Euromedis) ; - distribution de matériel médicochirurgical (30,5%) : activité assurée au travers d'un réseau de magasins sous l'enseigne Paramat. En outre, le groupe développe une activité de location de matériel et des prestations de services destinés au maintien et à l'hospitalisation à domicile.