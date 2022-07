Permira se rapproche d'un accord de 1,3 milliard de dollars pour acquérir Reorg - sources

L'opération marquerait une sortie lucrative pour la société de capital-investissement Warburg Pincus, qui a évalué Reorg à environ 400 millions de dollars lorsqu'elle a acquis une participation majoritaire en 2018. Elle souligne la valeur croissante des fournisseurs de données et de nouvelles financières de niche qui desservent des poches de Wall Bourse à la recherche d'un avantage.

Permira a prévalu dans une enchère pour Reorg et pourrait signer un accord pour l'acquérir dans les prochains jours, ont dit les sources, avertissant qu'il était toujours possible que les négociations s'effondrent à la dernière minute.

Le directeur général de Reorg, Kent Collier, qui a fondé la société basée à New York en 2013, restera à la barre, ont précisé les sources.

Les sources ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle. Permira et Warburg Pincus ont refusé de commenter, tandis que Reorg n'a pas répondu à une demande de commentaire. Bloomberg News a rapporté précédemment que Permira était en tête pour acquérir Reorg.

Reorg aide les professionnels de la restructuration et les investisseurs à suivre les entreprises en difficulté financière. Elle emploie des journalistes, des analystes et des experts juridiques qui parlent à des sources de l'industrie et parcourent les documents réglementaires et les dépôts au tribunal pour fournir les informations.

Les sociétés de capital-investissement se sont entichées de ce coin du secteur de l'édition, attirées par les revenus d'abonnement lucratifs qu'il génère.

Au début du mois, les sociétés de capital-investissement Astorg et Epiris ont convenu d'acquérir le fournisseur de nouvelles et d'informations financières Euromoney Institutional Investor pour près de 2 milliards de dollars, tandis que le groupe de capital-investissement Welsh, Carson, Anderson & Stowe a dévoilé un accord pour acheter la plate-forme de renseignements sur l'immobilier commercial Green Bourse à Golden Gate Capital.