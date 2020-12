Euronav NV : On pourra miser sur un retournement de tendance 10/12/2020 | 17:53 Nicolas Chéron 10/12/2020 | 17:53 10/12/2020 | 17:53 achat En attente

Cours d'entrée : 6.985€ | Objectif : 7.91€ | Stop : 6.58€ | Potentiel : 13.24% La configuration du titre Euronav NV donne des signes de retournement sur le moyen terme et suggère l'ouverture de positions haussières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 7.91 €. Synthèse Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 6.27 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

La configuration technique de long terme demeure dégradée sous le niveau de résistance en données hebdomadaires des 8.49 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pétrole et gaz - services de transport - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. EURONAV NV -37.25% 1 692 ENBRIDGE INC. -16.68% 68 046 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNER.. -26.60% 45 120 TC ENERGY CORPORATION -16.28% 42 511 KINDER MORGAN, INC. -30.99% 33 074 WILLIAMS COMPANIES -5.56% 27 184 MPLX LP -10.45% 23 716 ONEOK, INC.. -46.09% 17 874 SNAM S.P.A. -3.33% 17 703 CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.. -8.89% 17 555 PEMBINA PIPELINE CORPORATIO.. -28.84% 14 711

Données financières USD EUR CA 2020 1 160 M - 957 M Résultat net 2020 486 M - 401 M Dette nette 2020 997 M - 823 M PER 2020 2,54x Rendement 2020 28,4% Capitalisation 1 691 M 1 692 M 1 395 M VE / CA 2020 2,32x VE / CA 2021 3,57x Nbr Employés 2 910 Flottant 81,6% Prochain événement sur EURONAV NV 04/02/21 Année 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 11,54 $ Dernier Cours de Cloture 8,32 $ Ecart / Objectif Haut 56,6% Ecart / Objectif Moyen 38,6% Ecart / Objectif Bas 29,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Hugo De Stoop Chief Executive Officer Carl Erik Steen Chairman Alexander Staring Chief Operating Officer Lieve Logghe Chief Financial Officer Ludovic Saverys Director