Euronav NV figure parmi les leaders mondiaux du transport maritime de produits pétroliers. L'activité du groupe est assurée entre les régions de production du Moyen Orient et d'Afrique occidentale et les principales régions de consommation (Amérique du Nord, Extrême Orient et Europe). A fin 2023, le groupe exploite une flotte de 55 superpétroliers VLCC, Suezmax, V-Plus et FSO.