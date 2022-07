Les propriétaires de pétroliers Frontline et Euronav signent un accord de fusion

Les entreprises, qui prévoient que la société fusionnée aura une capitalisation boursière de plus de 4 milliards de dollars et que la fusion générera des synergies d'au moins 60 millions de dollars par an, ont annoncé pour la première fois leur intention de fusionner le 7 avril.

Les actions de Frontline, cotée à Oslo, la plus petite des deux sociétés mais qui donnera son nom au groupe fusionné, seront échangées contre des actions Euronav cotées à Bruxelles, dans un rapport de 1,45 pour 1.

L'entreprise combinée sera détenue à environ 55% par les actionnaires existants d'Euronav et à 45% par les actionnaires existants de Frontline, en supposant que toutes les actions Euronav soient apportées à l'offre d'achat.

Frontline et sa filiale Famatown Finance Limited possèdent déjà 18,8% du total des actions en circulation d'Euronav.