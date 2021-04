BONDS : S&P abaisse la note d'Euronext de "A-" à "BBB", perspective "stable"

PARIS (Agefi-Dow Jones)---L'agence de notation S&P Global Ratings a annoncé jeudi avoir abaissé la note de crédit de l'opérateur boursier paneuropéen Euronext de "A-" à "BBB" et a assorti cette nouvelle note d'une perspective "stable". Ces décisions font suite à la conclusion de l'acquisition de Borsa Italiana. L'agence souligne un "risque financier accru" après cette opération car la "'situation financière d'Euronext s'est fortement détériorée". Elle ajoute toutefois qu'Euronext a accru de façon importante son périmètre "en consolidant sa position de plus grand pool de liquidité d'Europe pour les actions au comptant, tout en diversifiant et en développant ses activités post-marché". "Cette position stratégique soutiendra la performance, la rentabilité et les notations du groupe à moyen terme", indique S&P. L'agence s'attend à de bonnes performances de la part d'Euronext au cours des 12 à 24 prochains mois, avec une croissance organique solide et une bonne rentabilité, tandis que l'intégration de Borsa Italiana devrait être menée avec succès, ce qui justifie l'attribution d'une perspective "stable". (adore@agefi.fr) ed: VLV

