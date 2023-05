Euronext : Credit Suisse réitère son conseil à l'achat

Le groupe a publié ses résultats du 1er trimestre 2023 après la clôture du marché le 16 mai. Suite à cette publication, Credit Suisse confirme son conseil de Surperformance avec un objectif de 88 E.



L'analyste souligne que L'EBITDA ajusté a été supérieur de 2% aux attentes du Credit Suisse et du consensus, grâce à un résultat légèrement meilleur que prévu en termes de coûts au cours du trimestre.



'Après l'échec de la tentative d'acquisition d'Allfunds, nous restons attentifs à d'autres opérations de diversification / d'amélioration de la croissance' indique Credit Suisse.



'Euronext est à notre avis bon marché par rapport à ses pairs et à son propre historique de transactions. Nous nous attendons à ce que cette décote se réduise au fil du temps, à mesure qu'Euronext réalise ses plans de synergie et de croissance et fait preuve d'une discipline continue en matière de fusions et d'acquisitions' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.