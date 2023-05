Euronext : Jefferies conserve sa noteet son objectif

Jefferies maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours de 100E sur le titre Euronext.



'Nous pensons qu'il est possible que les actions commencent à se réévaluer à leur moyenne LT. d'environ 15x, si Euronext continue d'exécuter parfaitement l'intégration et les synergies restantes', explique l'analyste.



Pour les détenteurs à plus long terme, Jefferies voit 'un potentiel de création de valeur matériel avec des fusions et acquisitions impliquant des éléments stratégiques de l'infrastructure du marché de l'UE'.



Il existe, pour le broker, un éventail limité d'acheteurs plausibles pour de tels actifs, en particulier après le Brexit, 'et Euronext est fortement positionné pour être un groupeur'.



