Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 10 mai 2021

EURONEXTLe groupe boursier pan-européen publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestre.GROUPE BELLe groupe agroalimentaire publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.OENEOLe fabricant de bouchons et de tonneaux publiera son chiffre d'affaires annuel.ALSTOMLe spécialiste du ferroviaire publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.ALTAMIRLa société de private equity publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.BENETEAULe fabricant de bateaux publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.CLARANOVALe groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.EIFFAGELe groupe de construction et de concessions publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.EUTELSATL'opérateur de satellites publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.NEOENLe producteur d'énergies renouvelables publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.ROTHSCHILD & COLe groupe financier publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.UBISOFTL'éditeur de jeux vidéo publiera (après Bourse) ses résultats annuels.CGGLe groupe des géosciences pour l'industrie de l'énergie publiera ses résultats du premier trimestre.CNP ASSURANCESL'assureur publiera ses résultats du premier trimestre.EDFLe producteur d'électricité publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.GENFITLa société biopharmaceutique publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.MAISONS DU MONDEL'enseigne d'ameublement et de décoration publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Aucune publication n'est attendue.LEXIBOOKLe spécialiste des produits électroniques de loisirs publiera son chiffre d'affaires annuel.TOUAXLe loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) publiera ses résultats du premier trimestre.