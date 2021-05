CORR : Euronext réussit son augmentation de capital suite au rachat de Borsa Italiana

(Correction: bien lire qu'il s'agit des résultats de l'augmentation de capital et non de l'émission obligataire d'un même montant réalisée au début mai, comme indiqué par erreur dans une dépêche publiée mercredi à 18h29)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur boursier Euronext a annoncé mercredi le succès de son augmentation de capital d'environ 1,8 milliard d'euros lancée le 29 avril dernier pour compléter le financement du rachat de la Bourse de Milan.

L'opération a été largement sursouscrite. Son produit net sera utilisé pour refinancer partiellement l'acquisition du groupe Borsa Italiana, réalisée le 29 avril 2021, pour un montant final de 4,44 milliards d'euros, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Euronext avait levé au début mai un montant équivalent (1,8 milliard d'euros) sur le marché obligataire, le reste du financement pour ce rachat étant assuré par la trésorerie du groupe et par une augmentation de capital réservée à Caisse des dépôts italienne et à la banque Intesa Sanpaolo.

"Cette transaction crée la première infrastructure de marché paneuropéenne, et le succès de l'émission montre la confiance de nos actionnaires et investisseurs dans nos choix stratégiques", a commenté Stéphane Boujnah, le directeur général et président du directoire d'Euronext.

