CORRECTION : EURONEXT cède Centevo

Une coquille s'est glissée dans le titre de notre dernière dépêche sur Euronext. Il fallait lire : EURONEXT cède Centevo.



Euronext a annoncé aujourd'hui avoir finalisé la vente de Centevo à Profile Software, un fournisseur international de solutions financières. Centevo avait été acquis en 2019 dans le cadre de l'acquisition du VPS Oslo Børs et généré environ 5,5 millions d'euros de revenus en 2020. La vente de cet actif a été mise en œuvre dans le cadre d'une revue stratégique initiée suite à l'intégration d'Oslo Børs VPS et à la décision de céder des activités non essentielles.



Sur la base des résultats annuels d'Euronext pour 2020, la vente de Centevo représenterait une augmentation d'environ 0,4 point de pourcentage de la marge d'Ebitda d'Euronext. Pour cette année, cela se traduira par une réduction supplémentaire des coûts qui s'ajoutera à la baisse à un chiffre des coûts d'exploitation ajustés précédemment prévue pour 2021.