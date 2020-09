EURONEXT : Credit Suisse revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a relevé son objectif de cours de 104 euros à 118 euros et confirmé son opinion Surperformance sur Euronext. Le bureau d’études estime que le rachat de Borsa Italiana aura un impact relutif de 17% au niveau du bénéfice par action 2021. Au-delà de l'accroissement du bénéfice par action, il pense qu'une acquisition réussie de Borsa Italiana augmenterait considérablement la puissance et la diversification des bénéfices d'Euronext, et créerait un potentiel de croissance future des revenus de compensation, de conservation et de règlement.