EURONEXT : Jefferies reste favorable au dossier

Jefferies a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 113 euros sur Euronext, qui est entré en négociations exclusives avec London Stock Exchange Group pour acquérir Borsa Italiana. Selon le bureau d’études, ce serait une acquisition stratégiquement très importante. « Borsa Italiana fournirait à Euronext la taille nécessaire et des capacités dans des produits stratégiquement importants, y compris la compensation et la négociation électronique d'obligations », précise-t-il.