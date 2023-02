Euronext : Credit Suisse légèrement plus optimiste sur la valorisation

Credit Suisse reste à Surperformance, mais a relevé son objectif de cours de 85 euros à 88 euros sur Euronext après l’annonce des résultats du quatrième trimestre. Le bureau d’études a rehaussé entre 0% et 5% ses estimations de bénéfice par action pour la période 2023-2025. Il a abaissé ses prévisions de coûts à la suite des indications données par la société et pris en compte la hausse de l’objectif de synergies. « Avec un PER 2023 de 15,5, Euronext se négocie dans le bas de l'échelle du groupe de référence des bourses américaines et européennes », souligne l’analyste.