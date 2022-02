Euronext : Deutsche Bank plus pessimiste sur la valorisation

Deutsche Bank a réduit son objectif de cours de 110 euros à 108 euros sur Euronext et confirmé sa recommandation d’Achat sur Euronext après l’annonce des résultats du quatrième trimestre. Le bureau d’études a réduit ses estimations de bénéfice par action de 2% à 3% afin de prendre en compte des coûts plus élevés que prévu.



" Nous espérons que les prévisions de coûts pour 2022 redéfiniront complètement les attentes du consensus et mettront ainsi fin aux dégradations constantes des bénéfices depuis la journée des investisseurs, un ingrédient clé pour un retour à une performance positive du cours de l'action ", explique le broker.