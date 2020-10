Euronext N : Le LSE sur le point d'approuver le rachat de Borsa Italiana par EURONEXT

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le London Stock Exchange s’apprête à annoncer dans les prochaines heures l’approbation du rachat de la Bourse italienne (Borsa Italiana) par Euronext, affirment plusieurs sources de presse, dont Reuters. Interrogé par AOF, la Bourse de Londres n’a pas souhaité faire de commentaires. Les deux opérateurs boursiers sont en négociations exclusives depuis 3 semaines et le groupe britannique avait annoncé fin juillet vouloir se séparer de son actif italien afin d'obtenir le feu vert de Bruxelles pour l'acquisition de la plateforme de données Refinitiv.Jugée stratégiquement importante par les analystes, cette opération fera de l'Italie le premier contributeur aux revenus du groupe Euronext élargi. La fourchette de valorisations évoquée par la presse est de 3,5 à 4 milliards d'euros.Pour racheter Borsa Italiana, Euronext s'est associé à la Caisse des dépôts italienne (CDP) et la banque Intesa Sanpaolo. CDP Equity prendra une participation de 8% dans le nouveau groupe et la banque italienne, 2%, faisant ainsi jeu égal avec respectivement la CDC française et BNP Paribas." Borsa Italiana fournirait à Euronext la taille nécessaire et des capacités dans des produits stratégiquement importants, y compris la compensation et la négociation électronique d'obligations ", expliquait récemment Jefferies.La plateforme obligataire électronique MTS de Borsa Italiana va devenir le centre d'excellence du groupe dans ce métier.Euronext mettra aussi la main sur CC&G alors qu'elle était l'une des rares Bourses européennes ne possédant pas sa chambre de compensation. Selon UBS, cette particularité pourrait accélérer l'approbation du rachat par les autorités de la concurrence.Enfin, Monte Titoli serait le plus important dépositaire du groupe.En Bourse, l'action Euronext gagne 0,19% à 102,80 euros, portant ses gains sur l'année à 43%. Non seulement la perspective du rachat de Borsa Italiana est bien accueillie, mais le groupe bénéficie aussi du fort regain d'intérêt des épargnants pour la Bourse.